СЕГОДНЯ 11:50 2019-11-14T11:50:09+03:00

Он выступил с видеообращением на странице своих сторонников [видео]

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости сохранения Дома офицеров в энгельсской Летке. Видеообращение появилось на странице сторонников спикера на странице Volodin.saratov в Instagram.

- Дорогие друзья, давайте сегодня поговорим о Доме офицеров в Летке. Много идет обращений, связанных с необходимостью сохранения Дома офицеров. И сегодня есть о чем сказать. Найдены средства, которые пришли в регион для того, чтобы сохранить Дом офицеров. Они используются для оборудования дренажа. До конца года работы эти должны быть завершены с тем, чтобы защитить фундамент здания от тех же весенних вод, от дождевых вод, — сказал Вячеслав Володин.

Он отметил, что в ближайшие месяцы нужно завершить проектно-изыскательские работы, а после — собраться и обсудить дальнейшие действия.

- Потому что считаю, что нам правильно сохранить здание и оставить его тем, кто будет жить после нас, — подчеркнул спикер ГД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/743736" frameborder="0"></iframe> Володин считает правильным сохранить Дом офицеров в Летке Энгельса.

ИСТОЧНИК KP.RU