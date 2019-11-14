Под Саратовом мужчина украл у сельчанина инструменты

СЕГОДНЯ 11:02 2019-11-14T11:02:48+03:00

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Полиция Советского района раскрыла кражу у 59-летнего жителя села Любимово.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 14 августа по 6 октября кто-то выставил окно его пристройки, залез внутрь и унес сварочный аппарат, электрическую дрель, циркулярную пилу и болгарку.

Общая сумма ущерба превысила 9 тыс. рублей.

Выяснилось, что преступника видела его 54-летняя сожительница.

Предполагаемый вор задержан, им оказался 40-летний гражданин, который во всем признался, на него завели уголовное дело и изъяли похищенное.

ИСТОЧНИК KP.RU