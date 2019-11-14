2019-11-14T10:01:32+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина с ножом забрал из магазина рыбу за 25 рублей

О преступлении сообщила продавец
Ольга Симонова
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В Саратове полиция задержала мужчину подозреваемого в разбое.

- Ночью 13 ноября к правоохранителям обратилась 37-летняя продавщица магазина на Челюскинцев и рассказала, что кто-то с предметом похожим на нож забрал из торговой точки рыбу за 25 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Сотрудники ППС задержали 35-летнего безработного и ранее судимого за угон и наркопреступление мужчину.

В отношении гражданина возбуждено очередное уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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