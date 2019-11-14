Двое подростков в Заводском районе угнали и разбили ВАЗ-2114

СЕГОДНЯ 09:47 2019-11-14T09:47:25+03:00

Их нашли только через восемь месяцев

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В Заводском районе Саратова полиция вчера, 13 ноября, задержала двоих подростков по подозрению в краже машины.

- 27-летний владелец ВАЗ-2114 рассказал, что кто-то угнал авто от дома №6 по 6-му Динамовскому проезду в период с 15 по 22 марта, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области

«Четырнадцатую» нашли разбитой 22 марта у дома №40 по 5-му Динамовскому проезду и возбудили уголовное дело.

В отдел почти через восемь месяцев привезли двух подозреваемых — 15-летнего подростка и 17-летнего парня, ранее уже привлекавшегося за грабежи и кражу.

Несовершеннолетним выписали подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU