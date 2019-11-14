Прокуратура нашла нарушения в контракте при строительстве стадиона в Ершове

СЕГОДНЯ 08:50 2019-11-14T09:07:48+03:00

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В Ершовском районе Саратовской области прокуратура выявила нарушения при заключении контракта.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, администрация района в мае 2018 года заключила контракт на строительство стадиона. Позже, в ноябре, было подписано допсоглашение. По новым условиям был исключен ряд работ, а некоторые — добавлены. Кроме того, сумма контракта увеличилась на 591 тыс. рублей, то есть более чем на 10% из-за удорожания материалов.

При этом законом запрещено изменение условий контракта.

В адрес главы района внесено представление прокуратуры. Виновник был наказан на 20 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU