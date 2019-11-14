2019-11-14T09:07:48+03:00
Общество

Прокуратура нашла нарушения в контракте при строительстве стадиона в Ершове

Сумма контракта была незаконно увеличена
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ершовском районе Саратовской области прокуратура выявила нарушения при заключении контракта.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, администрация района в мае 2018 года заключила контракт на строительство стадиона. Позже, в ноябре, было подписано допсоглашение. По новым условиям был исключен ряд работ, а некоторые — добавлены. Кроме того, сумма контракта увеличилась на 591 тыс. рублей, то есть более чем на 10% из-за удорожания материалов.

При этом законом запрещено изменение условий контракта.

В адрес главы района внесено представление прокуратуры. Виновник был наказан на 20 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове рецидивист украл из подъезда светильники и провода
Панков: Академия права не будет дипломы печь, как пирожки
Торгово-промышленная палата Саратовской области съехала с Шелковичной
Под Саратовом в туманное утро иномарка вылетела в кювет
В Саратове ребенка пустили на фильм для взрослых в кинотеатр «Победа»
Дома в центре Саратова остались без отопления и горячей воды
Мать убитой в Саратове Елизаветы Киселёвой создала чат по безопасности детей
Володин считает правильным сохранить Дом офицеров в Летке Энгельса
Пожар в Турках: женщина получила 60% ожогов тела
Под Саратовом мужчина украл у сельчанина инструменты
Региональный оператор оценивает предварительные итоги эксперимента в Волжском районе
Фирма в Саратовской области попала в топ-10 самых богатейших в стране
В двух районах Саратова отключили воду до вечера
Саратовские спортсмены получат второй взрослый разряд по полиатлону
В Саратове мужчина заставили снести незаконные вывески