В Саратовской области на свалках нашли свыше 10 тыс. ртутьсодержащих ламп

СЕГОДНЯ 08:43 2019-11-14T09:05:33+03:00

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На свалках Саратовской области выявили незаконно складированных отработанных ртутьсодержащих ламп различных типов.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве экологии и природных ресурсов Саратовской области, в Балаковском районе обнаружено 7,3 тыс. штук ламп, 2 тыс. — в Саратове и около 1 тыс. — в Вольске.

При проверке информации специалисты министерства выявили шесть мест незаконного складирования таких отходов в Балакове и Балаковском районе, где выявили свыше 7 тыс. отработанных изделий.

- Сейчас в регионе на законных основаниях обработкой, обезвреживанием и утилизацией занимается одно предприятие — «Экологическая безопасность». Предприятие базируется в Саратове. Объем утилизации достигает 360 тыс. ламп в год. Это же предприятие занимается и безопасной транспортировкой опасных отходов, — уточнили в министерстве.

В аппарате зампреда областного правительства Алексея Стрельникова отметили, что эти лампы относятся к классу чрезвычайно опасных отходов. В их составе находится 0,02% ртути, которые при нарушении целостности стекла создают опасность для человека и окружающей среды, 92% оксида кремния и 7,98% — вспомогательных веществ.

Специалисты предупреждают, что пары ртути в малых дозах вызывают нарушения работы нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой, выделительной, мышечной, иммунной и кроветворной систем. Также страдают органы зрения и пищеварения. В больших дозах пары ртути могут привести к летальному исходу.

Во всех выявленных случаях министерство природных ресурсов и экологии области немедленно обратилось в органы полиции для установления лиц, совершивших правонарушения и в администрации Саратова, Балаковского и Вольского районов для принятия мер по ликвидации несанкционированных свалок люминесцентных ламп.

ИСТОЧНИК KP.RU