В Саратове сельчанин украл и продал бритвенные принадлежности
Мужчина во всем признался
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Полиция Фрунзенского района раскрыла кражу из магазина, расположенного на улице Вавилова в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 9 ноября кто-то унес кассеты для бритья Gillette стоимостью свыше 7 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 34-летний рецидивист из поселка Рефлектор Ершовского района.
Он признался в содеянном и рассказал, что продал похищенное незнакомцу в Крытом рынке за 3,5 тыс. рублей.
На мужчину завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU