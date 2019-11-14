2019-11-14T09:02:37+03:00
Происшествия

В Саратове сельчанин украл и продал бритвенные принадлежности

Мужчина во всем признался
Дарья Вострикова
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Полиция Фрунзенского района раскрыла кражу из магазина, расположенного на улице Вавилова в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 9 ноября кто-то унес кассеты для бритья Gillette стоимостью свыше 7 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 34-летний рецидивист из поселка Рефлектор Ершовского района.

Он признался в содеянном и рассказал, что продал похищенное незнакомцу в Крытом рынке за 3,5 тыс. рублей.

На мужчину завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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