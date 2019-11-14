Полиция нашла гонщика с проспекта Кирова

СЕГОДНЯ 08:15 2019-11-14T09:01:12+03:00

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Полиция Саратова установила личность водителя автомобиля ВАЗ-2113, который ездил по проспекту Кирова.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, ночью 12 ноября сотрудники ДПС остановили автомобиль, водитель которого нарушил правила.

При проверке оказалось, что именно эта машина ранее была замечена на проспекте Кирова.

- Водитель демонстрировал опасные маневры движения, тем самым создавая угрозу жизни и здоровью себе и окружающим, на пешеходной улице Саратова, — отметили в ГИБДД.

Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

- Благодарю сотрудников полиции на оперативную реакцию и профессиональную работу! — написал глава Саратова Михаил Исаев.

ИСТОЧНИК KP.RU