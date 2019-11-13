Двое детей погибли на пожаре в Саратовской области

13 Нояб. 21:07 2019-11-13T21:07:36+03:00

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В поселке Озерный Турковского района Саратовской области пожар унес жизни двух детей.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», также пострадала женщина.

По предварительным данным, после тушения огня в деревянном доме были найдены тела детей 4 и 5-ти лет. Их мать госпитализирована в тяжелом состоянии.

На месте работают пожарные, полиция, медики, следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU