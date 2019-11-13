Двое детей погибли на пожаре в Саратовской области
Их мать госпитализирована в тяжелом состоянии
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В поселке Озерный Турковского района Саратовской области пожар унес жизни двух детей.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», также пострадала женщина.
По предварительным данным, после тушения огня в деревянном доме были найдены тела детей 4 и 5-ти лет. Их мать госпитализирована в тяжелом состоянии.
На месте работают пожарные, полиция, медики, следователи.
ИСТОЧНИК KP.RU