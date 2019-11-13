Фура с щебнем перевернулась на трассе под Саратовом
Водитель госпитализирован
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Под Саратовом опрокинулась фура.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария случилась на 472-м км трассы Тамбов — Озинки.
По предварительной версии, 36-летний водитель грузовика Volvo не справился с управлением. Наполненная щебнем машина перевернулась в кювет.
Водитель, житель Владимирской области, был госпитализирован.
На место прибыли сотрудники ДПС, спасатели из Ершовского района, медики.
ИСТОЧНИК KP.RU