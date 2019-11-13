2019-11-13T16:20:06+03:00
Происшествия

Фура с щебнем перевернулась на трассе под Саратовом

Водитель госпитализирован
Екатерина Семенова
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Под Саратовом опрокинулась фура.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария случилась на 472-м км трассы Тамбов — Озинки.

По предварительной версии, 36-летний водитель грузовика Volvo не справился с управлением. Наполненная щебнем машина перевернулась в кювет.

Водитель, житель Владимирской области, был госпитализирован.

На место прибыли сотрудники ДПС, спасатели из Ершовского района, медики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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