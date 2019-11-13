2019-11-13T15:05:36+03:00
Происшествия

В Саратове грабитель зарезал невовремя вернувшегося хозяина дома

Возбуждено уголовное дело
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Волжском районе Саратова убит 43-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в ночь на 11 ноября 34-летний мужчина попытался обокрасть частный дом на улице Абрикосовая. Он залез через окно, а когда таким же путем попытался скрыться с добычей, вернулся хозяин дома. Он попытался остановить грабителя, но тот вытащил нож и зарезал 43-летнего мужчину.

Подозреваемый задержан. Он дал показания на месте преступления. Решается вопрос об аресте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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