2019-11-13T15:02:37+03:00
Общество

Школьники из Саратовской области научились быть предпринимателями

Проходит вторая смена форума #Явбизнесе
Екатерина Семенова
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Школьникам из Саратовской области рассказали о предпринимательствеШкольникам из Саратовской области рассказали о предпринимательствеФото: Екатерина Семенова
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В Саратове стартовала вторая смена форума #Явбизнесе.

Корреспонденты «КП-Саратов» побывали в теннисном центре «Кристалл», где школьники из районов области узнают о предпринимательстве, общаются со спикерами, которые уже состоялись в бизнесе, проходят тренинги и участвуют в деловых играх.

Форум проводится для подростков 14-17 лет в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Популяризация предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

В первый день для ребят были организованы тренинги «Моя команда» и «Целеполагание», а также мастер-класс «Путь предпринимателя». Второй день начался с «Зарядки с чемпионом», которую провел известный саратовский спортсмен Илья Кузнецов.

Главными событиями насыщенного второго дня стали: «Диалог на равных» с федеральными спикерами и деловая игра «Мегаполис».

О своем пути к успеху рассказали Антон Ланцов, основатель геомаркетинговой платформы Statpad, Лучший молодой предприниматель России-2018 и Александр Пахомов, молодой предприниматель из Московской области, руководитель проекта «Киспис». Ребята проявили живой интерес к общению и не стеснялись задавать вопросы, многие из которых касались того, как стать предпринимателем.

Во время деловой игры юным участникам необходимо было проявить свои способности: от физической подготовки до умения продумывать бизнес-стратегию. Каждая команда получала стартовый капитал, но распоряжалась им по своему усмотрению. Кто-то мог играть на бирже, кто-то пойти в «Госдуму», кто-то попробовал себя в бизнесе.

Участники форума #Явбизнесе приняли участие в деловой игре Фото: Екатерина Семенова

Участники форума #Явбизнесе приняли участие в деловой игреФото: Екатерина Семенова

Журналистам также удалось стать участниками деловой игры. Мы представляли станцию «СМИ», где школьники смогли своим ораторским искусством, отвечая на вопросы, заработать игровые деньги.

Все, с кем удалось пообщаться, рассказали, что форум перевернул их жизнь и представления о предпринимательстве. В глазах молодых людей предприниматель — это человек с лидерскими качествами, волевой, целеустремленный, готовый идти на риск и пробовать что-то новое, а также решать проблемы общества. Многие заявили, что в будущем вполне могли бы пойти в бизнес.

Председатель Саратовской ассоциации молодых предпринимателей Марат Мутигуллин, отметил, что на форуме ребятам в игровой и увлекательной форме показали, что такое предпринимательство, что оно может стать образом жизни, когда нужно формировать команду, вести ее за собой и решать какие-то проблемы.

- Мы показали ребятам, что сейчас есть огромные возможности. Мы погрузили их в эту среду, показали, какими инструментами они могут пользоваться. После этого они могут уже на практике воплощать в жизнь какие-то свои проекты. Наша задача — инициировать в школьниках предпринимательские качества, — отметил Марат Мутигуллин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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