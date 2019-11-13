2019-11-13T14:12:04+03:00
Общество

В Саратовской области на учениях диверсанты атаковали зенитные системы

Военнослужащие успешно отразили условное нападение
Екатерина Семенова
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В Саратовской области прошли военные учения.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Центрального военного округа, по легенде, военнослужащие отразили нападение на пусковые установки зенитных ракетных систем «С-400» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» условных диверсантов.

Предполагалось, что диверсанты напали в темное время и атаковали сразу 12 позиций, находящихся далеко друг от друга. Однако сигнал тревоги был поднят вовремя и попытку удалось предотвратить.

Во время учений было использовано стрелковое оружие, оснащенное приборами ночного видения.

В мероприятии приняли участие около 500 человек. Кроме отражения атаки диверсантов, было проведено тренировочное развертывание и свертывание зенитных комплексов и радиолокаторов, а также проверены электронные приборы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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