В Саратовской области в пять раз снизилась площадь природных пожаров

СЕГОДНЯ 13:29 2019-11-13T13:49:32+03:00

По сравнению с 2018 годом, количество пожаров уменьшилось в два раза

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Министр природных ресурсов Саратовской области Константин Доронин на заседании аграрного комитета в облдуме рассказал об итогах пожароопасного сезона.

С его начала в регионе произошло 48 лесных пожаров, что на 55% меньше, чем в прошлом году, на общей площади 285,79 гектара — в пять раз меньше, чем в 2018 году.

Средняя площадь одного пожара — 6 гектаров.

Одна из основных причин их возникновения (67,9%) — палы сухой травы.

Для работы по возможным ЧП подготовлено 18 пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, пять пожарно-химических станций, создано 2 тыс. 849,8 км минерализованных полос, проведена эксплуатация 279,5 км лесных дорог, подготовлен 71 водоем для забора воды, установлен 121 шлагбаум и 218 аншлагов.

В лесах работают 24 мобильные лесопожарные группы и лесные инспекторы, которые по 170 маршрутам протяженностью более 13 тыс. км провели 4 965 патрулей.

За этот сезон дважды вводился особый противопожарный режим, четыре раза — запрет на пребывание граждан в лесах.

Нарушителей пожарной безопасности в лесах оштрафовали на сумму 1 млн 743,1 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU