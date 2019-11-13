2019-11-13T13:49:32+03:00
Общество

В Саратовской области в пять раз снизилась площадь природных пожаров

По сравнению с 2018 годом, количество пожаров уменьшилось в два раза
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Министр природных ресурсов Саратовской области Константин Доронин на заседании аграрного комитета в облдуме рассказал об итогах пожароопасного сезона.

С его начала в регионе произошло 48 лесных пожаров, что на 55% меньше, чем в прошлом году, на общей площади 285,79 гектара — в пять раз меньше, чем в 2018 году.

Средняя площадь одного пожара — 6 гектаров.

Одна из основных причин их возникновения (67,9%) — палы сухой травы.

Для работы по возможным ЧП подготовлено 18 пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, пять пожарно-химических станций, создано 2 тыс. 849,8 км минерализованных полос, проведена эксплуатация 279,5 км лесных дорог, подготовлен 71 водоем для забора воды, установлен 121 шлагбаум и 218 аншлагов.

В лесах работают 24 мобильные лесопожарные группы и лесные инспекторы, которые по 170 маршрутам протяженностью более 13 тыс. км провели 4 965 патрулей.

За этот сезон дважды вводился особый противопожарный режим, четыре раза — запрет на пребывание граждан в лесах.

Нарушителей пожарной безопасности в лесах оштрафовали на сумму 1 млн 743,1 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Г… не спрячешь: Баннер на разрушающемся доме в Саратове расписали хулиганской надписью
На две ночи закроют ж/д переезд в Заводском районе
Готовится к открытию первый детский технопарк «Кванториум» в Саратове
В Саратов не пропустили муку с недействительным сертификатом
Прокуратура нашла нарушения при строительстве эллингов для лодочных баз в Саратове
В Саратове грабитель зарезал невовремя вернувшегося хозяина дома
Оформить льготный займ на развитие бизнеса можно онлайн
Школьники из Саратовской области научились быть предпринимателями
В Саратовской области на учениях диверсанты атаковали зенитные системы
Рабочий упал со строительных лесов в Энгельсе
Панков: У ребенка должно быть полное право учиться там же, где его братья и сестры
Аварийные дома в Заводском районе снесли по требованию прокуратуры
В Саратове на пятилетнюю девочку в детском саду упал шкаф
Региональный оператор направит претензии в адрес мусоровывозящих компаний
Многодетным семьям пока не разрешили оплачивать кадастровые работы для получения бесплатных участков
На десятках улиц Саратова до апреля запретят парковку
В Питерке за долги по налогам у фермера забрали тракторы и комбайны
Несколько районов Саратова остались без воды