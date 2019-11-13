В Саратовской области в пять раз снизилась площадь природных пожаров
Министр природных ресурсов Саратовской области Константин Доронин на заседании аграрного комитета в облдуме рассказал об итогах пожароопасного сезона.
С его начала в регионе произошло 48 лесных пожаров, что на 55% меньше, чем в прошлом году, на общей площади 285,79 гектара — в пять раз меньше, чем в 2018 году.
Средняя площадь одного пожара — 6 гектаров.
Одна из основных причин их возникновения (67,9%) — палы сухой травы.
Для работы по возможным ЧП подготовлено 18 пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, пять пожарно-химических станций, создано 2 тыс. 849,8 км минерализованных полос, проведена эксплуатация 279,5 км лесных дорог, подготовлен 71 водоем для забора воды, установлен 121 шлагбаум и 218 аншлагов.
В лесах работают 24 мобильные лесопожарные группы и лесные инспекторы, которые по 170 маршрутам протяженностью более 13 тыс. км провели 4 965 патрулей.
За этот сезон дважды вводился особый противопожарный режим, четыре раза — запрет на пребывание граждан в лесах.
Нарушителей пожарной безопасности в лесах оштрафовали на сумму 1 млн 743,1 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU