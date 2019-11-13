Аварийные дома в Заводском районе снесли по требованию прокуратуры
Демонтированы восемь зданий
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В Заводском районе Саратова прокуратура выявила не расселенные аварийные дома.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, восемь домов подлежат сносу, однако администрация не сделала этого вовремя.
- Аварийные здания находились в полуразрушенном состоянии и являлись опасными, поскольку к ним имелся свободный доступ посторонних лиц, что создавало угрозу жизни и здоровью людей, находящихся рядом, а также опасность для сохранности имущества третьих лиц, — отметили в прокуратуре.
Прокурор района потребовал снести дома. Аварийные здания демонтированы.
ИСТОЧНИК KP.RU