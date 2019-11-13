2019-11-13T13:44:37+03:00
Общество

Аварийные дома в Заводском районе снесли по требованию прокуратуры

Демонтированы восемь зданий
Екатерина Семенова
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В Заводском районе Саратова прокуратура выявила не расселенные аварийные дома.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, восемь домов подлежат сносу, однако администрация не сделала этого вовремя.

- Аварийные здания находились в полуразрушенном состоянии и являлись опасными, поскольку к ним имелся свободный доступ посторонних лиц, что создавало угрозу жизни и здоровью людей, находящихся рядом, а также опасность для сохранности имущества третьих лиц, — отметили в прокуратуре.

Прокурор района потребовал снести дома. Аварийные здания демонтированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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