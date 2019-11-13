2019-11-13T13:16:56+03:00
Происшествия

В Саратове на пятилетнюю девочку в детском саду упал шкаф

Ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести
Ольга Симонова
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В Саратове вчера, 12 ноября, на пятилетнего ребенка в детском саду упал шкаф.

- Бригада «скорой помощи» госпитализировала девочку в состоянии средней степени тяжести. В больнице ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе министерства здравоохранения Саратовской области.

Как стало известно, ЧП случилось в детсаду №76 поселка Жасминный. У девочки — черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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