В Саратове на пятилетнюю девочку в детском саду упал шкаф
Ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести
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В Саратове вчера, 12 ноября, на пятилетнего ребенка в детском саду упал шкаф.
- Бригада «скорой помощи» госпитализировала девочку в состоянии средней степени тяжести. В больнице ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе министерства здравоохранения Саратовской области.
Как стало известно, ЧП случилось в детсаду №76 поселка Жасминный. У девочки — черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.
ИСТОЧНИК KP.RU