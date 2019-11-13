Региональный оператор направит претензии в адрес мусоровывозящих компаний

СЕГОДНЯ 12:31 2019-11-13T12:37:55+03:00

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Специалисты Регионального оператора ведут ежедневный мониторинг качества работы и соблюдения графика вывоза ТКО подрядчиками — мусоровывозящими компаниями. По результатам мониторинга выявляются зоны и адреса, откуда чаще поступают обращения со стороны населения и юридических лиц.

Одна из тем обращений — складирование крупногабаритных отходов у контейнерных площадок, особенно после появления на них мебели и сантехники. Несмотря на то, что в соответствии с СанПиНом вывоз КГО должен производиться не реже раза в семь дней, мусоровывозящие компании после перенаправления в их адрес обращений оперативно реагируют на них.

Лидерами по скорости устранения причины обращений стали ООО «Экотехника» и ООО «ТрансСервис». Вывоз КГО обеспечивается ими в течение нескольких часов. Не отличается оперативностью или вовсе не реагирует на обращения МУП «Дорожник Заводского района». Несмотря на декларируемую деятельность муниципального предприятия в интересах населения, обращения из Заводского района Саратова поступают не только в контакт-центр Регоператора, но и в различные общественные приемные.

На основании полученных объективных данных мониторинга работы мусоровывозящих компаний и оперативности их реагирования на поступившие обращения Региональный оператор в адрес учредителей компаний направит претензии по качеству их работы. К письмам будут приложены все поступившие обращения и фотоматериалы.

- Региональный оператор контролирует оказание услуги по вывозу ТКО с 10 тыс. контейнерных площадок. В день к нам может поступать до 20 обращений по зоне нашей работы. Это составляет менее 0,2% от общего количества площадок. Если выявляется, что мусоровоз задержался по объективным причинам в пределах пары часов, то это не будет основанием для претензии. В других случаях мы реагируем в соответствии действующим законодательством и договорами. Мы ценим требовательность со стороны жителей и контролируем исполнение обязательств мусоровывозящими компаниями. Надеемся, что все участники системы обращения с отходами, в том числе управляющие организации и предприниматели, также подойдут к своим обязательствам со всей ответственностью, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Региональный оператор обеспечивает работу отрасли по обращению с ТКО в зоне своей деятельности. В полномочия Регоператора входит контроль за работой мусоровывозящих компаний, объектов обработки и захоронения ТКО. Благодаря действующей инфраструктуре обеспечивается исполнение показателя нацпроекта «Экология» в части экологически безопасной обработки отходов, а также происходит возврат вторичных материальных ресурсов в хозяйственный оборот.

ИСТОЧНИК KP.RU