2019-11-13T12:31:38+03:00
Общество

Многодетным семьям пока не разрешили оплачивать кадастровые работы для получения бесплатных участков

Соответствующий законопроект в Саратовской областной думе решили доработать
Дарья Вострикова
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Заседание аграрного комитета облдумыЗаседание аграрного комитета облдумыФото: Дарья Вострикова
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В Саратовской областной думе на заседании аграрного комитета обсудили предоставление бесплатных земельных участков многодетным семьям.

Первой темой обсуждения председатель комитета Саратовской областной думы по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию Николай Кузнецов назвал законопроект о предоставлении гражданам, у которых в семье воспитываются трое и более детей, бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Авторы проекта предлагают разрешить таким семьям самостоятельно заказывать и оплачивать кадастровые работы.

Согласно земельному кодексу РФ, многодетным гражданам не запрещается самостоятельно «обеспечивать выполнение кадастровых работ в целях образования земельного участка в соответствии с проектом межевания территории со схемой расположения земельного участка».

Сегодня из-за недостатка средств в бюджетах муниципалитетов процесс выполнения кадастровых работ для образования участков многодетным затягивается, что приводит к стопорению предоставления земли и обеспечению участков объектами инфраструктуры.

При подготовке инициативы учитывался положительный опыт в Республике Коми и Хабаровском крае.

После обсуждения проект решено отправить на доработку, на заседание областной думы он выноситься пока не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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