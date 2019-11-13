На десятках улиц Саратова до апреля запретят парковку

СЕГОДНЯ 12:10 2019-11-13T12:10:24+03:00

До апреля на улицах Саратова запретят парковку Фото: Ольга Симонова

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Стали известны улицы, где запретят парковаться до апреля.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, причина такого решения — предстоящие работы по очистке дорог от снега.

Остановку и стоянку запретят с 10 декабря по 1 апреля. Это касается почти 20 улиц. Еще столько же улиц будут перекрывать по четным и нечетным числам.

Исключение сделано для общественного транспорта, автомобилей аварийных и оперативных служб и ряда другой спецтехники.

На улицы Саратова выйдет новая техника для уборки снегаФото: Ольга Симонова

Публикуем полный список улиц:

Полностью запретят стоянку и остановку на:

- ул. Октябрьская (от ул. им. Чернышевского Н.Г. до набережной Космонавтов);

- ул. им. Исаева Н.В. (от ул.им. Исаева Н.В. 1-й проезд до ул.Самойловской);

- ул. им. Тархова С.Ф. (от ул. им. Уфимцева К.Г. до ул. Перспективная);

- просп. Строителей (малая) (от ул. Бульварная до ул. Осенняя);

- просп. Строителей (малая) от ул. Гусельская до ул. Песочная);

- ул. им. Рахова В.Г. (от ул. Соколовая до ул. Б. Горная);

- ул. им. Рахова В.Г. (от ул. Б. Горная до ул. им. Кутякова И.С.);

- ул. им. Рахова В.Г. (от ул. Б. Казачья до ул. Б. Горная);

- ул. им. Чапаева В.И. (от ул. им.Кутякова И.С. до ул. им. Посадского И.Н.);

- ул. им. Разина С.Т. (от ул. им. Кутякова И.С. до ул. Б. Казачья);

- ул. им. Дзержинского Ф.Э. (от ул. Вольская до ул. им. Горького А.М.);

- просп. Энтузиастов (от ул. Барнаульская до ул. Авиастроителей);

- ул. им. Пономарева П.Т. (от просп. Энтузиастов до Кавказского пр.);

- ул. им. Чернышевского Н.Г. (от 4-го Чернышевского пр. до ул. Б. Садовая);

- ул. Барнаульская (от просп. Энтузиастов до 5-го Динамовского пр.);

- ул. им. Азина В.М. (от ул. им. Хомяковой В.Д. до ул. Тульская);

- ул. Крымская;

- Крымский пр.;

- просп. Энтузиастов (от пос. Авиатор до ул. Крымская);

- просп. Энтузиастов (от ул. им. Пономарева П.Т. до 4-го жилучастка);

- ул. им. Чернышевского Н.Г. (от ул. Б. Садовая до 3-го Солдатского пр.);

- ул. Тульская (от ул. Химическая до Фруктового пр.);

- ул. Кавказская (от ул. Барнаульская до просп. Энтузиастов (две стороны).

По четным и нечетным числам будет введен запрет парковки на:

- ул. Шелковичная (от ул. им. Чернышевского Н.Г.до ул. им. Симбирцева В.Н.);

- ул. Бабушкин Взвоз (от ул.Соборная до ул.им.Мичурина И.В.);

- ул. Бакинская (от 6-й Соколовогорский пр-д до 2-й Соколовогорский пр-д);

- ул. Советская (от ул. им. Рахова В.Г. до ул. им. Радищева А.Н.);

- ул. Астраханская (от ул. 2-я Садовая до ул. Шелковичная);

- ул. им. Рахова В.Г. (от ул.Новоузенская до ул. Белоглинская);

- ул. им. Рахова В.Г. (от ул. Рабочая до ул. Шелковичная (обе стороны);

- ул.Перспективная (от ул.Электронной до ул. им. Академика Антонова О.К.);

- ул.им. Академика Антонова О.К. (от медико-биологического лицея до д.№ 24а);

- ул. им. Блинова Ф.А. (от медико-биологического лицея до д. № 19);

- ул. им. Киселева Ю.П. (от ул. им. Горького А.М. до ул. им. Рахова В.Г.);

- ул. им. Кутякова И.С. (от ул. Симбирской до ул. им. Чапаева В.И.);

- ул. Университетская (от ул. им. Слонова И.А. до ул. им. Вавилова Н.И.);

- ул. Шелковичная (от ул. им. Рахова В.Г. до ул. Астраханская);

- ул. им. Челюскинцев (от ул. им. Горького А.М. до ул. Вольская);

- ул. им. Горького А.М. (от ул. Б. Казачья до ул. Соколовая);

- ул. Советская (от ул. им. Рахова В.Г. до ул. им. Пугачева Е.И.);

- ул. им. Рахова В.Г. (от ул. Б. Казачья до ул. им. Вавилова Н.И.);

- ул. им. Рахова В.Г. (от ул. Советская до ул. Рабочая);

- ул. им. Радищева А.Н. (от ул. Первомайская до ул. им.Чернышевского Н.Г.);

- ул. Московская (от ул. им. Радищева А.Н. до ул. Б. Затонская);

- ул. им. Лермонтова М.Ю. (от ул. Московская до ул. Октябрьская);

- ул.им.Челюскинцев (от ул. им.Чернышевского Н.Г. до ул.им.Радищева А.Н.);

- ул. им. Советская (от ул. Вольская до ул. им. Горького А.М.);

- ул. Белоглинская (от ул. им. Чапаева В.И. до ул. 53-й Стрелковой Дивизии);

- ул. Бахметьевская (от ул. им. Горького А.М. до ул. им. Рахова В.Г.);

- ул. им. Чернышевского Н.Г. (от ул. Шелковичная до ул. 2-й Садовая);

- ул. Новоузенская (от ул. им. Хользунова А.И. до ул. им. Серова А.К.);

- ул. им. Шевченко Т.Г. (от ул. им. Рахова В.Г. до ул. им. Чапаева В.И.).

ИСТОЧНИК KP.RU