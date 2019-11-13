Несколько районов Саратова остались без воды

СЕГОДНЯ 11:46 2019-11-13T12:01:32+03:00

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В Саратове днем 13 ноября была отключена вода в нескольких районах города.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на поврежденном водоводе.

До полуночи не будет воды в домах на улицах Мира, Гвардейская и Международная. А также в частном секторе на Свирской, Станкостроительной, Белозерской, Холмогорской, Огородной и Ростовской.

До 20 часов отключена вода на Антонова, Блинова, Рижской и Лебедева-Кумача.

ИСТОЧНИК KP.RU