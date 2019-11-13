Несколько районов Саратова остались без воды
Ведутся работы на коммуникациях
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В Саратове днем 13 ноября была отключена вода в нескольких районах города.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на поврежденном водоводе.
До полуночи не будет воды в домах на улицах Мира, Гвардейская и Международная. А также в частном секторе на Свирской, Станкостроительной, Белозерской, Холмогорской, Огородной и Ростовской.
До 20 часов отключена вода на Антонова, Блинова, Рижской и Лебедева-Кумача.
ИСТОЧНИК KP.RU