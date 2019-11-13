В Аткарске мужчина накупил алкоголя и еды на 8 тыс. рублей с карточки экс-жены
После преступления он собирался уехать из города
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В Аткарске Саратовской области росгвардейцы поймали вора банковской карты.
- Женщина заявила, что ее бывший муж украл у нее карточку и отправился по магазинам. Он закупил алкоголя и еды на 8 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении Росгвардии по региону.
Правоохранители по ориентировке поймали злоумышленника, когда он выезжал из города.
ИСТОЧНИК KP.RU