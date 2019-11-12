2019-11-12T18:39:20+03:00
Происшествия

Под Саратовом 87-летняя мать пыталась спасти пьющего сына из пожара

Женщине не удалось это сделать
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Новоузенском районе на пожаре погиб мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по данному факту начата проверка.

По предварительнйо версии, днем 12 ноября загорелся частный дом в селе Куриловка. Пожарные после тушения обнаружили на пепелище тело 51-летнего мужчины.

Соседи рассказали, что погибших жил с 87-летней матерью и злоупотреблял алкоголем. Днем женщина вернулась домой с прогулки и увидела, что из дома валит дым. Она попыталась спасти сына, но не смогла. Ее саму вывели из горящего здания соседи.

Эксперты не нашли на теле погибшего следов насильственной смерти. Предполагается, что он отравился продуктами горения. Вероятной версией рассматривается возможность неосторожного обращения с огнем при курении.

Назначены судебно-медицинские экспертизы, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Технической сбиты два пенсионера
Под Саратовом сельчанка задолжала банку полмиллиона и лишилась Porsche Cayenne
По ночам в Саратове будут закрывать железнодорожный переезд
Бизнесмен Волков отчитал мэрию Саратова
В Марксовском районе обнаружен подозрительный ячмень
В Саратовской области появился новый вид мошенничества
В Саратове на пешеходной зоне пройдут соревнования по рубке шашкой
Жители Краснопартизанского района приняли участие в работе Школ «Профилактика падений» и «Академия памяти»
Мужчина обматерил полицейского на саратовском вокзале
Цифровые технологии для управляющих компаний: «Ростелеком» установил умные приборы учета в саратовской новостройке
Губернатор Радаев заглянул в виртуальную реальность в Питерке
Мужчина хотел отремонтировать трактор-монумент и получил уголовное дело
До полуночи без воды остались жители «Риолита» и улицы Навашина