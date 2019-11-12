Под Саратовом 87-летняя мать пыталась спасти пьющего сына из пожара

СЕГОДНЯ 18:39 2019-11-12T18:39:20+03:00

Женщине не удалось это сделать

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В Новоузенском районе на пожаре погиб мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по данному факту начата проверка.

По предварительнйо версии, днем 12 ноября загорелся частный дом в селе Куриловка. Пожарные после тушения обнаружили на пепелище тело 51-летнего мужчины.

Соседи рассказали, что погибших жил с 87-летней матерью и злоупотреблял алкоголем. Днем женщина вернулась домой с прогулки и увидела, что из дома валит дым. Она попыталась спасти сына, но не смогла. Ее саму вывели из горящего здания соседи.

Эксперты не нашли на теле погибшего следов насильственной смерти. Предполагается, что он отравился продуктами горения. Вероятной версией рассматривается возможность неосторожного обращения с огнем при курении.

Назначены судебно-медицинские экспертизы, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU