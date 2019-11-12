Под Саратовом сельчанка задолжала банку полмиллиона и лишилась Porsche Cayenne
Приставы арестовали машину
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Жительница Краснокутского района Саратовской области лишилась своего Porsche Cayenne за банковский долг по кредиту в размере 500 тыс. рублей.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном УФССП, гражданка знала о возбуждении исполнительного производства, но отдавать деньги не торопилась.
Машину арестовали судебные приставы, в дальнейшем транспорт передадут на реализацию.
ИСТОЧНИК KP.RU