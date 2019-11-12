По ночам в Саратове будут закрывать железнодорожный переезд
Объехать перекрытие можно по путепроводу на улице Тульская
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В Заводском районе Саратова два дня подряд будут закрывать железнодорожный переезд.
- Переезд на 11-м км перегона Примыкание — Багаевка закроют из-за ремонта с 22:00 17 ноября до 02:00 18-го и с 21 на 22 ноября — в то же время, — сообщили «КП-Саратов» в ПривЖД.
Объехать перекрытие можно по путепроводу на улице Тульская.
Приволжская железная дорога просит с пониманием отнестись к ремонту и планировать поездку заранее.
ИСТОЧНИК KP.RU