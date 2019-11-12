По ночам в Саратове будут закрывать железнодорожный переезд

СЕГОДНЯ 16:34 2019-11-12T16:34:28+03:00

Объехать перекрытие можно по путепроводу на улице Тульская

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В Заводском районе Саратова два дня подряд будут закрывать железнодорожный переезд.

- Переезд на 11-м км перегона Примыкание — Багаевка закроют из-за ремонта с 22:00 17 ноября до 02:00 18-го и с 21 на 22 ноября — в то же время, — сообщили «КП-Саратов» в ПривЖД.

Объехать перекрытие можно по путепроводу на улице Тульская.

Приволжская железная дорога просит с пониманием отнестись к ремонту и планировать поездку заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU