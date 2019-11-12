В Марксовском районе обнаружен подозрительный ячмень
Продукция заражена сорняком
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Государственный инспектор Управления Россельхознадзора по Саратовской области обнаружил опасную партию ячменя из Марксовского района.
Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении Россельхознадзора по Саратовской области, продукция заражена горчаком ползучим в количестве десять штук на килограмм.
Это неприхотливый паразит, который вредит как посевам, так и почве.
Ячмень не выпустили за пределы региона, отправив на подработку.
ИСТОЧНИК KP.RU