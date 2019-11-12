СЕГОДНЯ 16:28 2019-11-12T16:28:57+03:00

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В Саратовской области появился новый вид мошенничества.

- В интернете предлагают оформить кредит и оплатить страховой взнос, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по региону.

На эту уловку попалась 32-летняя жительница Балашова.

На одном из сайтов она нашла объявление о помощи в получении кредита и оставила заявку. Женщине позвонил якобы сотрудник банка и сказал, что для получения кредита нужно оплатить страховой взнос и услуги курьера. Доверчивая гражданка перевела почти 44 тыс. рублей.

Когда потерпевшая поняла, что ее обманули, то пошла в полицию. Теперь проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В главке отмечают, что мошенники действуют по определенной схеме: они оставляют объявление о предоставлении кредита на выгодных условиях в социальных сетях или на сайтах.

После того, как жертва попадается на удочку и оставляет заявку, ей перезванивают и просят оплатить страховой взнос, курьера или что-либо другое. Когда перевод прошел, номер заемщика отправляют в черный список, а объявление удаляют.

ГУ МВД по Саратовской области просит ни в коем случае не переводить деньги незнакомцам, а для оформления кредита обратиться сразу в банк.

Обо всех фактах мошенничества следует сообщать в отдел полиции или по телефону 02 (102 — с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU