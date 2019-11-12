В Саратове на пешеходной зоне пройдут соревнования по рубке шашкой

СЕГОДНЯ 16:00 2019-11-12T16:09:21+03:00

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В Саратове 17 ноября на центральной пешеходной зоне — улице Волжская — пройдут соревнования по рубке шашкой в дисциплинах «Рубка в статичной стойке» и «Рубка в движении».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве внутренней политики и общественных отношений Саратовской области, мероприятие организовано в рамках Всероссийского дня памяти казаков — защитников Москвы.

Соревнование соберет юношей в возрасте от 14 до 18 лет, девушек и мужчин. Они будут состязаться в рубке лозы по меткам, под шапкой и по мишеням — пластиковым бутылкам, наполненным водой.

Основной задачей турнира является почтение памяти казаков, участвовавших в Великой Отечественной войне, а также популяризация Федерации рубки шашкой «Казарла».

Концерт с показательными выступлениями начнется в 11:00, а сами состязания запланированы на 12:00.

ИСТОЧНИК KP.RU