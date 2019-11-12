2019-11-12T14:52:35+03:00
Общество

До полуночи без воды остались жители «Риолита» и улицы Навашина

Отключения связаны с коммунальными авариями
Ольга Симонова
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В Саратове сегодня, 12 ноября, отключили воду в Волжском и Кировском районах.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», до полуночи не будет водоснабжения в домах, находящихся в границах улиц Исаева, Самойловская и 1-й проезд Скоморохова — это ЖК «Риолит».

Также отключение произошло в домах №№ 3, 3а, 5, 10, 12, 12а, 14 по улице Навашина, на Зенитной и 2-м проезде Навашина.

Отключения связаны с авариями на водопроводе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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