2019-11-12T13:07:21+03:00
Общество

В Саратове на монтаж главной новогодней елки потратят 3,1 млн рублей

Конструкция будет такая же, как в 2018 году
Дарья Вострикова
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В этом году на установку главной новогодней елки Саратова, расположенной на Театральной площади, потратят 3,1 млн рублей.

Соответствующую госзакупку разместил 11 ноября комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города.

За эти деньги подрядчик должен установить конструкцию почти 18 метров длиной, которая состоит из вращающегося каркаса с соснами, игрушками и украшениями, а также тумбы-основания, где изображены новогодние рисунки.

«Елка» будет состоять из 350 сосен: 20 маленьких по 1-1,5 метра, 50 средних размером от 1,5 до 2,5 метра, 80 штук от 2 до 2,5 млн метров и 200 крупных — высотой от 2,5 до 3 метров.

Подать заявку можно до 19 ноября, работы нужно закончить до 15 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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