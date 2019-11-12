В Саратове сын украл у матери со двора стиральную машинку
Его отправили под подписку о невыезде
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В Заводском районе Саратова полиция вчера, 11 ноября, задержала похитителя стиральной машинки Candy.
- Вечером 10 ноября 42-летняя женщина обратилась в отдел и рассказала, что кража произошла со двора дома по 6-му Нагорному проезду. Сумма ущерба составила 11 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Правоохранители нашли похитителя — это 22-летний сын потерпевшей, он сдал технику в ломбард, из которой полицейские ее впоследствии изъяли.
В отношении парня возбудили уголовное дело и отправили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU