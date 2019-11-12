2019-11-12T09:56:11+03:00
Происшествия

Олег Гейн пострадал в ДТП

Председатель комитета по реализации инвестпроектов в строительстве находится на больничном
Екатерина Семенова
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В Саратове в ДТП попал Олег Гейн, председатель комитета правительства по реализации инвестпроектов в строительстве.

Как сообщила «КП-Саратов» пресс-секретарь губернатора Нина Попова, он находится на больничном, его состояние удовлетворительное.

По информации «Комсомолки» от источника в правительстве, Олег Гейн получил травмы в автоаварии. Предположительно, он ехал в качестве пассажира в автомобиле Toyota Camry, которая попала в ДТП в поселке Юбилейном в минувшую пятницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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