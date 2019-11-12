Выплюнувший трубку в Саратове мужчина попал под статью

СЕГОДНЯ 09:29 2019-11-12T09:29:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кировском районе Саратова полиция задержала наркомана и возбудила в отношении него уголовное дело.

- Сотрудники ППС в 23:24 9 ноября поймала у дома №80 по улице Суворова 44-летнего безработного и ранее «сидевшего» по наркостатье мужчину. Он выплюнул изо рта термоусадочную трубку белого цвета с запаянными сторонами и признался, что внутри нее наркотик, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Через два дня эксперты провели исследование и выяснили, что это — 0,43 грамма синтетического наркотика. Злоумышленник рассказал, что купил его для себя в интернет-магазине.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело и отправили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU