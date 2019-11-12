Направлено в суд дело об избиении сыном отца до смерти в Вольске
В Вольске Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть человека, и вождении в пьяном виде.
Днем 16 сентября мужчина вернулся домой и застал там только мать, которая по болезни была прикована к кровати. Он отправился на поиски отца, а когда нашел, стал упрекать, что тот бросил женщину без помощи. Между ними завязалась драка, и сын четыре раза ударил 77-летнего родителя кулаком по голове, швырнул в него магнитофон и выгнал из дома.
Потерпевший ушел ночевать к соседям, которые оставили ему на время отъезда ключи. 21 сентября те вернулись и нашли труп пенсионера.
Кроме того, также в сентябре обвиняемый, будучи пьяным, сел за руль и отправился на улицу Краснознаменная, где был прописан. Его остановил наряд полиции, но мужчина отказался пройти проверку на алкоголь.
Дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU