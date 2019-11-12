Направлено в суд дело об избиении сыном отца до смерти в Вольске

СЕГОДНЯ 07:40 2019-11-12T07:53:46+03:00

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В Вольске Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть человека, и вождении в пьяном виде.

Днем 16 сентября мужчина вернулся домой и застал там только мать, которая по болезни была прикована к кровати. Он отправился на поиски отца, а когда нашел, стал упрекать, что тот бросил женщину без помощи. Между ними завязалась драка, и сын четыре раза ударил 77-летнего родителя кулаком по голове, швырнул в него магнитофон и выгнал из дома.

Потерпевший ушел ночевать к соседям, которые оставили ему на время отъезда ключи. 21 сентября те вернулись и нашли труп пенсионера.

Кроме того, также в сентябре обвиняемый, будучи пьяным, сел за руль и отправился на улицу Краснознаменная, где был прописан. Его остановил наряд полиции, но мужчина отказался пройти проверку на алкоголь.

Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU