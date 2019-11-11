В Саратовской области девушки образованнее мужчин

СЕГОДНЯ 14:11 2019-11-11T14:11:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В честь Всемирного дня молодежи сотрудники Саратовстата посчитали, сколько и какой молодежи живет в регионе.

По информации статистиков, в области проживает 402,3 тыс.человек в возрасте от 15 до 29 лет, что составляет 16,5% от всего населения.

Ранее этот показатель равнялся 22%(2010 год) и 23%(2002 год), причина снижения — малое число детей, которых рожали в в 1989-2003 годах. Однако, в ближайшие годы на смену им должна прийти более многолюдная группа родившихся в 2000-х годах.

Среди 20-24 летних граждан в экономике области заняты свыше 24% девушек и 34,2% юношей. В возрасте 25-29 лет этот показатель составляет 73,3% для девушек и 87,5% для юношей.

По данным микропереписи 2015 года, саратовские представительницы прекрасного пола образованнее юношей: на 52,3% девушек с высшим образованием приходится только 47,8% доучившихся парней.

Молодые женщины задумываются о карьере и откладывают рождение первенца к 25 годам. Имеют детей 43,7% девушек с высшим образованием и 37,9% со средним профессиональным.

ИСТОЧНИК KP.RU