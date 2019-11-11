В Президентской академии состоялась предзащита проектов в рамках «Школы молодых управленцев»

СЕГОДНЯ 14:05 2019-11-11T14:06:07+03:00

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8 ноября на площадке Поволжского института управления РАНХиГС состоялась публичная предзащита проектов слушателей «Школы молодых управленцев».

На предзащите слушатели раскрыли свои основные идеи: внедрение цифровых платформ в управлении дорожным хозяйством г. Саратова, платформы реализации инноваций, комплексный туристический продукт «Первый город Петра Великого» в г. Петровске, брендирование г. Балаково, создание интерактивной карты доступности туристических маршрутов для лиц с ОВЗ, формирование экологической культуры в детской и молодежной среде г. Саратова и другие.

В качестве кураторов проектов от органов государственной власти Саратовской области выступили министр по делам территориальных образований Сергей Зюзин, председатель комитета по туризму Виктория Бородянская, первый заместитель начальника управления — начальник отдела организации государственной гражданской службы Анна Соколова, начальник управления природопользования министерства природных ресурсов и экологии Владимир Гончаров, начальник управления стратегического планирования министерства социального развития Алексей Юдин, начальник управления развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Николай Пантелиди, а также проректор по образовательной деятельности ГАУ ДПО «СОИРО» Татьяна Вдовина. В ходе предзащиты кураторы сформулировали конструктивные предложения по дальнейшему развитию проектов.

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Предзащита завершила третий образовательный модуль «Школы молодых управленцев», в рамках которого для слушателей проходили лекции и практические занятия по мониторингу и оценке проектов, стратегическому развитию региона, техникам эффективных публичных презентаций, тренинги на развитие управленческих компетенций, а также встреча с начальником отдела проектной деятельности — регионального проектного офиса управления развития электронного правительства и административной реформы министерства экономического развития Саратовской области Иваном Александровым, где участники обсудили ход реализации национальных проектов в Саратовской области и организацию проектной деятельности в системе исполнительной власти региона.

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Завершающим этапом второго сезона «Школы молодых управленцев» станет защита проектов слушателей в Правительстве Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU