2019-11-11T09:22:33+03:00
Общество

В Саратовском районе не появляющуюся дома мать лишили родительских прав

Женщина не интересовалась дочерью
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовском районе женщину лишили родительских прав на 13-летнюю дочь.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, 31-летняя женщина не выполняла свои родительские обязанности.

- Мать судьбой ребенка не интересуется, в его жизни участие не принимает, воспитанием не занимается, материально не содержит, по месту жительства не появляется, — рассказали в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24