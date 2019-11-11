В Саратовском районе не появляющуюся дома мать лишили родительских прав
Женщина не интересовалась дочерью
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В Саратовском районе женщину лишили родительских прав на 13-летнюю дочь.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, 31-летняя женщина не выполняла свои родительские обязанности.
- Мать судьбой ребенка не интересуется, в его жизни участие не принимает, воспитанием не занимается, материально не содержит, по месту жительства не появляется, — рассказали в прокуратуре.
ИСТОЧНИК KP.RU