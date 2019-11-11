2019-11-11T09:21:51+03:00
Общество

Саратовский пловец взял серебро чемпионата России

Состязания шли пять дней
Дарья Вострикова
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В казанском Дворце водных видов спорта с 5 по 10 ноября прошел чемпионат России по плаванию на короткой воде (25 метров).

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, 800 спортсменов разыграли 46 комплектов наград.

В состязании также участвовали саратовские пловцы.

Так, Иван Кузьменко взял серебро на дистанции в 50 метров, пройденной вольным стилем.

Ангелина Никифорова стала четвертой на дистанции 200 метров на спине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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