Саратовский пловец взял серебро чемпионата России
Состязания шли пять дней
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В казанском Дворце водных видов спорта с 5 по 10 ноября прошел чемпионат России по плаванию на короткой воде (25 метров).
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, 800 спортсменов разыграли 46 комплектов наград.
В состязании также участвовали саратовские пловцы.
Так, Иван Кузьменко взял серебро на дистанции в 50 метров, пройденной вольным стилем.
Ангелина Никифорова стала четвертой на дистанции 200 метров на спине.
ИСТОЧНИК KP.RU