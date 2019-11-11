2019-11-11T08:47:30+03:00
Общество

Саратовские спортсмены выиграли чемпионат России по каратэ

Состязания проходят в Казани
Дарья Вострикова
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С 8 по 11 ноября в Казани проходит чемпионат России по каратэ WKF 2019.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, соревнования собрали 325 человек из 39 регионов страны.

По итогам первого дня соревнований выиграли две саратовские спортсменки.

Анна Щербина стала лучшей в дисциплине ката, Валерия Мироевская взяла бронзу в весе свыше 68 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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