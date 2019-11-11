Саратовские спортсмены выиграли чемпионат России по каратэ
Состязания проходят в Казани
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С 8 по 11 ноября в Казани проходит чемпионат России по каратэ WKF 2019.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, соревнования собрали 325 человек из 39 регионов страны.
По итогам первого дня соревнований выиграли две саратовские спортсменки.
Анна Щербина стала лучшей в дисциплине ката, Валерия Мироевская взяла бронзу в весе свыше 68 кг.
ИСТОЧНИК KP.RU