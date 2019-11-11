2019-11-11T08:20:59+03:00
Происшествия

В Питерском районе бывший пастух украл 12 белых овец

Животные пропали с огороженной территории
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полиция Питерского района раскрыла кражу у 30-летнего жителя села Малый Узень.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 1 октября по 10 ноября с территории его крестьянско-фермерского хозяйства, огороженного двухметровым забором, пропало 12 трехлетних овец белой масти.

Зайти туда можно было лишь через металлические ворота, которые закрываются на навесной замок, однако каких-либо повреждений в запорном устройстве не было.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 43-летний бывший пастух-односельчанин.

Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24