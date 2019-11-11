В Питерском районе бывший пастух украл 12 белых овец

СЕГОДНЯ 08:20 2019-11-11T08:20:59+03:00

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Полиция Питерского района раскрыла кражу у 30-летнего жителя села Малый Узень.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 1 октября по 10 ноября с территории его крестьянско-фермерского хозяйства, огороженного двухметровым забором, пропало 12 трехлетних овец белой масти.

Зайти туда можно было лишь через металлические ворота, которые закрываются на навесной замок, однако каких-либо повреждений в запорном устройстве не было.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 43-летний бывший пастух-односельчанин.

Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU