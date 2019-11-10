Премьера «Чайки» в театре «Версия» сорвала овации саратовцев

СЕГОДНЯ 21:19 2019-11-10T21:21:41+03:00

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9 ноября в Саратовском муниципальном новом драматическом театре «Версия» состоялась премьера спектакля «Чайка» по комедии Антона Чехова. Режиссером-постановщиком выступил художественный руководитель театра Виктор Сергиенко. Выбор для новой постановки столь сложного и загадочного произведения может стать серьезной заявкой. Сценическое воплощение чеховском комедии жители Саратова могут увидеть исключительно в театре «Версия». На премьеру спектакля по знаковой пьесе великого драматурга собрался полный зал.

Комедия Антона Чехова стоит у истоков более чем вековой традиции «русского психологического театра». «Чайка» стала переломным произведением не только в творчестве Чехова, но и в мировой драматургии. Чехов построил пьесу необычным для 19 века способом. В произведении отсутствует отчетливая сценическая интрига. Комедия содержит отсылки к шекспировскому «Гамлету» и входит в диалог с символическими драмами Мориса Метерлинка. Премьера пьесы в 1986 году закончилась оглушительным провалом. Сегодня же «Чайку» ставят во всех ведущих театрах России.

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Действие пьесы происходит в усадьбе Петра Сорина. Актриса Ирина Аркадина, ее сын Константин Треплев, писатель Борис Тригорин, молодая актриса Нина Заречная и остальные жители усадьбы вовлечены в сложные драматические взаимоотношения. Комедия не обходится без любовных треугольников и эстетических споров.

В спектакле театра «Версия» удачно подобраны все актеры. Роль Нины Заречной исполнила Элина Сорокина. Актрисе удалось изобразить девушку с чувствительной и внимательной душой. Сцена, в которой Нина Заречная произносит знаменитый монолог «Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени» была настолько загадочной, что зрители следили за героиней, затаив дыхание. По сути, монолог является лейтмотивом образа Кости Треплева. Пьеса молодого писателя созвучна состоянию его души. И Константин, и его произведение обречены на одиночество и непонимание окружающих. Александру Овчинникову удалось точно изобразить характер юного писателя-страдальца Кости Треплева. Роль Ирины Аркадиной элегантно и грациозно исполнила Евгений Смирнова. Актриса смогла показать сложную и многогранную натуру Аркадиной.

Фото Армена Осипяна

В основе спектакля взаимоотношения Аркадиной, Заречной, Треплева и Тригорина. Обе дамы – актрисы, молодые люди – писатели. Соответственно присутствует профессиональное соперничество. Также Тригорин и Треплев борются за сердце Заречной; Аркадина и Заречная соперницы в любви к Тригорину, что замечательно удалось воплотить на сцене актерам театра «Версия». Тригорин, давний любовник Аркадиной, оставляет ее ради молодой актрисы Нины, но вскоре возвращается обратно. Нина предпочитает Тригорина Треплеву. И как итог – трагическая развязка.

Фото Армена Осипяна

Отдельное восхищение вызывает работа художника-постановщика Юрия Наместникова. Изящно и просто представлено сценическое пространство. Роскошные костюмы героев помогают зрителю глубже окунуться в эпоху 19 века. И ко всему этому идеально подобрано музыкальное оформление Игоря Абрамовича.

Фото Армена Осипяна

По громким аплодисментам и цветам можно было понять, что первые зрители по достоинству оценили новый спектакль. Во время поклона на сцены вышел режиссер спектакля Виктор Сергиенко.

Фото Армена Осипяна

Директор «Версии» Татьяна Афанасьева подарила актерам и режиссеру памятные кружки и программки нового спектакля. Овации зрителей не стихали несколько минут. Театр удачно справился со сценическим воплощением чеховской пьесы. Теперь театральная общественность Саратова будет собираться в театре «Версия», чтобы увидеть новую классическую постановку по произведению великого драматурга.

Следующие показы спектакля «Чайка» состоятся 23 и 30 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU