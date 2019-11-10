2019-11-10T19:04:28+03:00
Общество

Николай Панков поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником

Ольга Симонова
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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником.

- Сегодня профессиональный праздник тех, кто защищает наших граждан, стоит на страже законности. Это российские полицейские и ветераны советской милиции. Ваша служба для вас — главное. Ни в какие времена она не была легкой. Но вы всегда успешно противостояли попыткам подорвать те ценности и устои, на которых держится наше общество. И честь, долг и совесть для вас не просто слова, а то, без чего вы не представляете своей работы и жизни.

Спасибо за ваш тяжелый и не всегда благодарный труд. За то, что, несмотря ни на какие трудности, помогаете отстоять права и интересы людей. Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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