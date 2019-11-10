Водитель иномарки в Саратове врезался в грузовик с цистерной

СЕГОДНЯ 13:51 2019-11-10T13:51:05+03:00

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В Саратове сегодня ночью, 10 ноября, произошла авария с участием легковушки и грузовика.

- ДТП случилось напротив дома №53 по улице Университетская в 03:40. 29-летний водитель Ford врезался в МАН с полуприцепом БЦМ-108, которым управлял 28-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города.

В результате ДТП пострадал водитель иномарки и его 31-летняя пассажирка. Их госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU