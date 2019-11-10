2019-11-10T12:53:02+03:00
Общество

Социальные сети наврали саратовцам о массовом отключении воды

Коммунальщики сообщили, что это ложь
Ольга Симонова
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В социальных сетях сегодня утром, 10 ноября, появилась информация, что завтра в Саратове произойдет массовое отключение воды в двух районах — Кировском и Ленинском.

- Данная информация ложная, никакого масштабного отключения ХВС 11 ноября не запланировано, — сообщили «КП-Саратов» в «Концессиях водоснабжения — Саратов».

В ООО «КВС» посоветовали жителям проверять информацию, а данные об отключениях смотреть на официальном сайте компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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