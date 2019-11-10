В Саратове в октябре пропал Роман Курило

СЕГОДНЯ 12:47 2019-11-10T12:47:13+03:00

У мужчины рост 185 см, худощавое телосложение и голубые глаза

Изменить размер текста: A A

В Кировском районе Саратова ищут 43-летнего Романа Курило.

- Мужчина пропал 18 октября, — сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».

По приметам его рост 185 см, мужчина худощавого телосложения с темно-русыми волосами, короткой стрижкой, у него голубые глаза.

Когда Романа видели последний раз, он был одет в светло-фиолетовую легкую ветровку и синие джинсы.

Если вы знаете местонахождение мужчины, позвоните по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU