В Саратове в октябре пропал Роман Курило
У мужчины рост 185 см, худощавое телосложение и голубые глаза
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В Кировском районе Саратова ищут 43-летнего Романа Курило.
- Мужчина пропал 18 октября, — сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».
По приметам его рост 185 см, мужчина худощавого телосложения с темно-русыми волосами, короткой стрижкой, у него голубые глаза.
Когда Романа видели последний раз, он был одет в светло-фиолетовую легкую ветровку и синие джинсы.
Если вы знаете местонахождение мужчины, позвоните по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU