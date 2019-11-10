В Заводском районе в ДТП двух такси пострадала пассажирка

СЕГОДНЯ 12:52 2019-11-10T12:52:40+03:00

Авария произошла на Ново-Астраханском шоссе, 62

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В Заводском районе Саратова столкнулись Datsun on-DO и Daewoo Nexia — оба такси.

- Авария произошла на Ново-Астраханском шоссе, 62. Пострадала 55-летняя пассажирка Nexia, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

Сотрудники Центра медицины катастроф оказали женщине помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

Инспекторы ДПС разбираются в обстоятельствах аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU