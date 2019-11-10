В Заводском районе в ДТП двух такси пострадала пассажирка
Авария произошла на Ново-Астраханском шоссе, 62
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В Заводском районе Саратова столкнулись Datsun on-DO и Daewoo Nexia — оба такси.
- Авария произошла на Ново-Астраханском шоссе, 62. Пострадала 55-летняя пассажирка Nexia, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.
Сотрудники Центра медицины катастроф оказали женщине помощь на месте, от госпитализации она отказалась.
Инспекторы ДПС разбираются в обстоятельствах аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU