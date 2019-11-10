У Саратова Priora врезалась в иномарку
Пострадала пассажирка отечественного авто
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В саратовском поселке Латухино сегодня, 10 ноября, столкнулись Lada Priora и Hyundai Starex.
- По предварительным данным, водитель отечественного авто выезжал со второстепенной дороги и не уступил иномарке, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.
В результате ДТП пострадала 61-летняя пассажирка машины виновника аварии. Ее госпитализировали.
На месте ДТП работали сотрудники Центра медицины катастроф, ДПС и пожарные.
ИСТОЧНИК KP.RU