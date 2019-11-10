В Красноармейске вор вытащил из квартиры домашний кинотеатр
Техника принадлежала другу хозяина жилища
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В Красноармейске полиция вчера, 9 ноября, нашла подозреваемого в краже с незаконным проникновением.
- В тот же день 57-летний местный житель обратился к правоохранителям и рассказал, что кто-то залез в его квартиру на улице Хмельницкого через окно в зале и украл домашний кинотеатр, который даже ему не принадлежал. Это была собственность друга, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД Саратовской области.
Полиция разыскала подозреваемого — 26-летнего рецидивиста, который признался в краже.
Злоумышленника задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU