В Красноармейске вор вытащил из квартиры домашний кинотеатр

СЕГОДНЯ 11:57 2019-11-10T11:57:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноармейске полиция вчера, 9 ноября, нашла подозреваемого в краже с незаконным проникновением.

- В тот же день 57-летний местный житель обратился к правоохранителям и рассказал, что кто-то залез в его квартиру на улице Хмельницкого через окно в зале и украл домашний кинотеатр, который даже ему не принадлежал. Это была собственность друга, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД Саратовской области.

Полиция разыскала подозреваемого — 26-летнего рецидивиста, который признался в краже.

Злоумышленника задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU