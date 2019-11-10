2019-11-10T10:59:58+03:00
Общество

Автобусу от «Happy Молла» до Усть-Курдюма добавили несколько остановок

Об этом просили местные жители
Ольга Симонова
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Саратовскому автобусу №251, курсирующему между «Happy Моллом» и Усть-Курдюмом, добавили несколько новых остановок.

- Это было сделано по многочисленным просьбам местных жителей, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области.

Теперь автобус будет останавливаться у «ТЦ «Happy Молл», «СНИИМ», «6-й квартал», «Детская больница №7», «Бардина», «Рынок «Солнечный», «6-й микрорайон», «Поворот на Кирпичный завод», «Поворот на СТ «Спутник», «Монахов пруд», «Коттеджи-2», «Коттеджи-1», «Рынок «Юбилейный», «Берилл магазин», «Юбилейный поселок», «НЭСК», «Сосновый бор», «Зональный поселок (ГМ «Лента»)», «Дачи (Мельница)», «Гусельский мост», «Тропинка», «Дачи СГУ поворот», «Пристанное поворот», «Компрессорная», «Поворот на турбазу «Сокол», «Поворот на турбазу «Заря», «Церковь», «Усть Курдюм» и «Усть Курдюм (Пляж)».

ИСТОЧНИК KP.RU

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