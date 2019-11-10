Пожилые люди перелезают по забору в Саратове из-за раскопок во дворе

СЕГОДНЯ 10:44 2019-11-10T10:47:16+03:00

По словам местной жительницы, въезд во двор в таком виде находится уже целый месяц

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В Саратове въезд в один из дворов раскопан и мешает людям и машинам спокойно передвигаться.

- На улице Рахова/Большая Горная уже целый месяц раскопан въезд. Машины не могут проехать, даже люди не могут пройти. Перелезаем по забору. Даже пожилые люди, потому что иного способа нет, а обходить через другие ворота очень долго, — рассказала о проблеме Екатерина Елескова в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».

Девушка также отметила, что конструкция «надежно» склеена скотчем, что подтверждается фотографией в посте.

Комментаторы соцсети подчеркивают небезопасность такого метода, как лазить по забору, и замечают, что лучше обойти котлован, чем потом получить травмы и увечья.

ИСТОЧНИК KP.RU