Пожилые люди перелезают по забору в Саратове из-за раскопок во дворе
В Саратове въезд в один из дворов раскопан и мешает людям и машинам спокойно передвигаться.
- На улице Рахова/Большая Горная уже целый месяц раскопан въезд. Машины не могут проехать, даже люди не могут пройти. Перелезаем по забору. Даже пожилые люди, потому что иного способа нет, а обходить через другие ворота очень долго, — рассказала о проблеме Екатерина Елескова в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».
Девушка также отметила, что конструкция «надежно» склеена скотчем, что подтверждается фотографией в посте.
Комментаторы соцсети подчеркивают небезопасность такого метода, как лазить по забору, и замечают, что лучше обойти котлован, чем потом получить травмы и увечья.
ИСТОЧНИК KP.RU