2019-11-10T09:41:37+03:00
Происшествия

В Балакове парень отобрал у женщины сумку с пятью телефонами

При задержании мобильники изъяли
Ольга Симонова
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В Балакове Саратовской области полиция вчера, 9 ноября, раскрыла грабеж.

- Заявление от 39-летней женщины поступило в тот же день. Она рассказала, что ночью 7 ноября у дома по улице Братьев Захаровых кто-то отобрал у нее сумочку с пятью сотовыми телефонами и документами на машину, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по региону.

Правоохранители разыскали подозреваемого — 24-летнего рецидивиста, ранее привлекавшегося исключительно за кражи.

У него забрали все похищенное и возбудили дело за грабеж, а в виде меры пресечения выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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